В Станично-Луганском районе начали выплату новых пенсий



«С 21 по 25 марта в Станично-Луганском районе проходит выплата пенсий. Бывшие сотрудники станично-луганского пенсионного фонда Украины вышли на работу для того, чтобы сделать сверку получателей пенсий. Предусмотрено, чтобы мы в марте выплатили пенсии из расчета минимальной пенсии. Это 7884 рубля», — сказала она.



В Станично-Луганском районе начали выплату пенсий. Об этом сообщила управляющая ПФ Татьяна Васильева.С апреля должны будут провести перерасчет пенсионных выплат жителям Станично-Луганского района. Также в регионе продолжится прием документов для постановки на учет в ПФ.Выплата пенсии за апрель начнется в Станично-Луганском районе согласно установленному графику — с 4 числа следующего месяца.Для постановки на учет в ПФ пенсионерам необходимо обратиться в территориальные пенсионные органы, написать соответствующие заявления, предоставить копии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения (при наличии). Новости Региона - Сегодня, 15:27 120