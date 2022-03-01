Призвавший к насилию над пленными украинский врач отказался от своих слов

Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, который ранее в эфире одного из украинских телеканалов призывал к насилию в отношении российских военных, заявил на своей странице в Facebook, что ему «очень жаль», и «это были эмоции», сообщает РИА «Новости».«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал он.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Друзенко за призыв к насилию над российскими военнопленными.