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Призвавший к насилию над пленными украинский врач отказался от своих слов

root Вчера, 17:1583Новости
Призвавший к насилию над пленными украинский врач отказался от своих слов

Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, который ранее в эфире одного из украинских телеканалов призывал к насилию в отношении российских военных, заявил на своей странице в Facebook, что ему «очень жаль», и «это были эмоции», сообщает РИА «Новости».
«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Друзенко за призыв к насилию над российскими военнопленными.

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