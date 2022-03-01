Россия отказалась от ведения с Японией переговоров по мирному договору

В МИД РФ заявили, что Россия отказывается от ведения с Японией переговоров по мирному договору, говорится в опубликованном на сайте МИДа заявлении.«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится в тексте.МИД проинформировал о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе прежних соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, предупредили в ведомстве.В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию лежит на Токио, который сознательно сделал выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства.Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.В феврале 2022 года заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что Япония готова будет подписать мирный договор с Россией только после передачи ей суверенитета Южных Курильских островов.источник