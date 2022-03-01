В Бердянске пропал депутат Рады от партии Медведчука

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Александр Пономарев пропал в Бердянске. Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, сообщается на сайте партии.«В Бердянске пропал и не выходит на связь наш коллега Александр Пономарев. В Бердянске он помогал людям, эвакуированным из Мариуполя. Если кто-то располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить представителям правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.Известно, что Пономарев — беспартийный политик, который при этом выдвигался в парламент от ОПЗЖ.Ранее Росгвардия сообщила, что поймала в Бердянске агента СБУ, который «по заданию своих кураторов готовил покушение» на Пономарева.источник