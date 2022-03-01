Советник Зеленского: Сегодня по сравнению с нашими ударами ответные удары противника были малыми и не такими страшными

Советник в офисе главы киевского режима Зеленского Алексей Арестович выдал очередную сводку о боевых действиях на Украине, которую сложно оставить без внимания. И связано это внимание в первую очередь с той бесконечно умиротворённой риторикой Арестовича, которой он описывает события.Арестович:Сегодня ночью наши силы наносили удары по противнику. Противник перешёл к ответным ударам. Но сегодня по сравнению с нашими ударами ответные удары противника были малыми и не такими страшными.Во-первых, речь идёт об ответном огне. Во-вторых, если учесть, что зачастую украинская артиллерия, включая реактивную, наносит удары по жилым кварталам, то с Арестовичем действительно сложно спорить… Удары ВСУ в этом плане действительно страшны…Далее Арестович перешёл к заявлениям о потерях в технике у российской армии, ни слова не сказав о том, какие потери за сутки понесла армия украинская. Ничего советником Зеленского не было сказано о разгроме 14-й бригады ВСУ к западу от Киева, о переходе под контроль крупного арсенала оружия и военной техники в Киевской области, об освобождении ВС РФ и НМ ДНР ещё нескольких кварталов Мариуполя.А так брифинг Арестовича прокомментировал журналист Максим Равреба."Сегодняшний брифинг Арестовича длился 2,5 минуты.ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ.Арестович заявил, что "мы с вами" уничтожили три российские ударные армии. Из десяти, которые есть у РФ. Очевидно, что скоро армии у РФ закончатся. И это прекрасно. Но Арестович сказал, что сегодня ночью ВСУ наносили мощные удары по ВС РФ, а те в ответ наносили удары слабые и незначительные.А ТОЧНЕЕ?А точнее этой ночью ВС РФ нанесли удар по центру подготовки 132 разведывательного батальона десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области. Крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки ВСУ на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ривненской области. Про Киев вы и сами слышали. Арестович об этом умолчал. Ну ладно, может военная тайна. Но Арестович же должен был назвать места, по которым ВСУ наносили мощные удары и огласить результаты этих мощных ударов? Этим же гордиться надо, подобная информация поднимает боевой дух!НОЛЬ.Также Арестович сказал, что среди тех родов войск, которые наносят мощные удары есть ВВС Украины. Хотя сам же позавчера сказал, что у ВВС РФ абсолютное превосходство в воздухе. Абсолютное, значит ВВС Украины не особо активны.ЧУДНЫ И СТРАННЫ БРИФИНГИ АРЕСТОВИЧА", - написал он.Тем временем один из создателей неонацистского корпуса "Азов" (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) Билецкий вместе с боевиками "Нацкорпуса"* продолжает устраивать своеобразный спектакль с призывами "деблокировать Мариуполь". Баннеры с таким текстом сегодня появились в Киеве. А спектакль в том, что Билецкий фактически обвиняет Зеленского в том, что деблокирования нет, так как это командование не отдаёт соответствующий приказ. Только ранее тому же Билецкому и его боевикам приказы Зеленского и украинских генералов или отсутствие таких приказов руководством к дальнейшим действиям почему-то не были.