При отказе Запада от российской нефти цена на неё в мире может взлететь до 300-500 долларов за баррель

После снижения цен не нефть, которое наблюдалось вслед за рекордным с 2014 года ростом, вновь происходит «откат» к более высоким позициям. На сегодняшний день баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 108 долларов, фьючерсы на май уже превысили 112 долларов. На этом фоне свои позиции несколько отыгрывает у американской валюты и рубль. Официальный курс ЦБ РФ – около 104 рублей.На таком фоне Евросоюз всерьёз рассматривает варианты по полному отказу от поставок российской нефти. При этом множество европейских экономистов откровенно говорят о том, что отказаться от нефти из России сегодня – выбивать опоры из-под всей европейской экономики. В частности, прогнозируется, что цена в 100-120 долларов за баррель при отказе ЕС от российского «чёрного золота» на мировом рынке покажется «цветочками».Своими соображениями по этому поводу делится с журналистами и заместитель председателя правительства России Александр Новак, ранее возглавлявший министерство энергетики. По его словам, в случае блокирования Европой поставок нефти из РФ цена за баррель без труда можно достигнуть 300 долларов.РИА Новости цитирует Новака:Некоторые прогнозируют и 500 долларов.При этом Александр Новак указал на то, что Россия намерена диверсифицировать поставки нефти в случае отказа Запада от этого российского товара.В этом плане может быть нанесён дополнительный удар по долларовой гегемонии. Ведь сегодня нефть на мировом рынке продаётся за доллары, что само по себе питает бюджет США. Если цены на нефть подскочат выше 200 долларов за баррель, то в мире возникнет больший спрос на куплю-продажу нефти в национальных валютах – без долларового «посредничества». Такой вариант уже рассматривается в ходе переговоров с Индией, Китаем. Саудовская Аравия предлагает КНР перевести часть оплаты за нефть в юани. Соответственно, американский бюджет может лишиться огромных объёмов поступлений, которые в США воспринимают уже как нечто само собой разумеющееся.