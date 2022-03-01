Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро заявил, что страна не поддержит введение широких экономических санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Об этом в понедельник, 21 марта, он сказал в беседе с журналистами в перерыве совещания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», — сказал Сийярто, отметив, что отказ от российских нефти и газа — это «красная линия», переступать через которую власти страны не будут.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прежде уже заявлял, что санкции против России не должны затрагивать импорт нефти и газа из страны. Орбан отметил, что из-за введения санкций против энергетического российского сектора страдает Европа. Премьер добавил, что хоть и осуждает спецоперацию России по защите Донбасса, но не может допустить, чтобы из-за санкций страдали венгерские семьи.На прошлой неделе, 15 марта, вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Санкции запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения подпадают мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничения ЕС также подпадают частные лица и организации.Ранее, 11 марта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе на фоне усиления украинских обстрелов обострилась 17 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.источник