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Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Sergey Вчера, 22:1565Новости
Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России
Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро заявил, что страна не поддержит введение широких экономических санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Об этом в понедельник, 21 марта, он сказал в беседе с журналистами в перерыве совещания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», — сказал Сийярто, отметив, что отказ от российских нефти и газа — это «красная линия», переступать через которую власти страны не будут.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прежде уже заявлял, что санкции против России не должны затрагивать импорт нефти и газа из страны. Орбан отметил, что из-за введения санкций против энергетического российского сектора страдает Европа. Премьер добавил, что хоть и осуждает спецоперацию России по защите Донбасса, но не может допустить, чтобы из-за санкций страдали венгерские семьи.
На прошлой неделе, 15 марта, вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Санкции запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения подпадают мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничения ЕС также подпадают частные лица и организации.
Ранее, 11 марта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.
Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе на фоне усиления украинских обстрелов обострилась 17 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
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