Названа главная проблема ВСУ: В«Техника встанет в течение нескольких недельВ»

Топливный кризис на Украине стал одной из главных проблем вооруженных сил Украины (ВСУ). Он ощущается везде, даже в передовых частях и подразделениях украинской армии. Об этом рассказал эксперт.Как сообщил Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на военные источники, части и подразделения украинской армии уже получают 50-60% топлива от суточных потребностей. Сложности со снабжением сейчас ощущаются даже на Западной Украине. Причина — отсутствие поставок ГСМ из Белоруссии, а также систематические российские удары по складам и базам снабжения.Автор поста прогнозирует, что в ближайшие дни «встанет» вся вспомогательная техника, а в течение двух-трех недель может остановиться все. Военный эксперт Евгений Линин убежден, что у Украины уже практически не осталось сил и средств против нашей армии.— Все мы прекрасно понимаем, что времена конных армий канули в прошлое, сейчас время механизированных сражений. Поэтому топливо — это кровь современной войны. И если его нет — то проигрыш очевиден. Украина сейчас действительно испытывает серьезный топливный голод. С чем это связано? Все базы, на которых хранились горюче-смазочные материалы фактически уничтожены силами ВКС России и высокоточным оружием.Вся инфраструктура, которая обеспечивала снабжение украинской армии тоже уничтожена. Фактически топливо осталось только в самих частях. На сегодняшний день украинские подразделения уже получают всего половину от необходимого количества топлива. Пока это отражается только на вспомогательной технике. Оставить танки без топлива невозможно, это значит проиграть войну, потому что они — основная ударная сила украинской армии.И ситуация будет лишь усугубляться, так как Украине взять топливо сейчас неоткуда. Белоруссия поставки прекратила, а российские поставки, как мы знаем, прекращены уже давно. Соответственно ситуация на Украине будет только усугубляться, и как только встанут танки, это будет означать окончательное фиаско.— У Украины есть какие-то альтернативные варианты? Кто-нибудь из натовских «друзей» готов оказать ей помощь?— Это практически невозможно, объемы таких поставок должны быть колоссальными. Нужно подгонять танкеры к портам и там разгружать их в терминалы. А сделать это не получится. Во-первых, нет портов, куда можно подогнать эти танкеры. Все они так или иначе заблокированы, либо находятся под контролем вооруженных сил России и военнослужащих Донбасса.Акваторию возле той же Одессы украинцы сами так заминировали, что ни один уважающий себя капитан туда танкер не направит. Во-вторых, нет терминалов, потому что практически все они уничтожены. И в третьих — нет такой страны, которая была бы готова сейчас жертвовать своим топливом ради поддержки боеспособности обреченной Украины.— Какие шаги на этом фоне могут предпринять ВСУ?— На самом деле, это действительно серьезная ситуация. И многие из украинских командующих ее осознают. От некоторых генерал ВСУ уже исходят предложения переходить на методы диверсионной борьбы, и для этих целей мобилизовать пикапы. По аналогии с игиловскими (ИГИЛ (ДАИШ) — террористическая организация, запрещена в РФ) пикапами-тачанками, которые оснащаются различным вооружением типа крупнокалиберных пулеметов.— Насколько они эффективны против российского вооружения?— Говорить об их плюсах можно лишь с позиции эффекта неожиданности. Но это может быть лишь в случае наличия неконтролируемых дорог. А сейчас все больше магистралей и транспортных развязок попадает под контроль российских войск, поэтому такое почти невозможно. Это еще одна попытка устроить бурю в стакане воды, безнадежная «идея фикс», с помощью которой украинское командование пытается дать своим людям надежду на то, что итог российской спецоперации может быть в их пользу. На самом деле у Украины уже практически не осталось сил и средств против нашей армии.источник