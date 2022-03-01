Стоимость удобрений на мировом рынке бьГ«т рекорды

«Урожайность может быть ниже, если фермеры примут такое решение или будут вынуждены сократить применение удобрений, что потенциально повлияет на мировое производство», — предупредила AHDB, консультативная организация британских фермеров.

Цены на удобрения бьют новые рекорды, поскольку поставки из России, ведущего экспортëра этой продукции, сократились, что усилило опасения по поводу продовольственной безопасности, сообщила накануне, 21 марта, британская Financial Times.Запрет России на экспорт в этом месяце, включая основные питательные вещества для сельскохозяйственных культур, содержащие азот, калий и фосфаты, привëл к резкому росту цен, в то время как фермеры во многих странах уже столкнулись с высокими затратами на удобрения из-за санкций в отношении Белоруссии, ведущего производителя калия, и экспортных ограничений со стороны Китая.В Европе стремительно растущие цены на природный газ, основной компонент азотных удобрений для сельскохозяйственных культур, привели к тому, что крупные производители, включая Yara, сократили объëмы производства.Индекс удобрений от CRU, консалтинговой компании, вырос на 30% с начала года и сейчас выше уровней, достигнутых во время финансового кризиса в 2008 году.Более высокие цены на удобрения означают, что затраты на производство во всем мире увеличатся, что повлияет на качество урожая.Индия завершает переговоры о начале экспорта пшеницы в Египет, крупнейший импортëр зерновых на Ближнем Востоке, а также ведëт переговоры с Турцией и другими странами после того, как российская военная операция на Украине «перевернула» глобальные поставки сельхозпродукции. Об этом в минувший понедельник передало агентство Bloomberg.источник