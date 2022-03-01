Зеленский рассказал о совете покинуть Украину в течение трех дней

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял решение остаться, несмотря на советы спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну после начала российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.«Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать. Все — наши спецслужбы и наши партнеры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать», — сказал украинский президент в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению.Однако, по его словам, еще 24 февраля он принял решение при любых обстоятельствах остаться в стране. После заявлений о его отъезде, добавил он, появилась идея распространять видео, подтверждающее, что он действительно находится в столице Украины.«Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно, и я сказал, что, если мы будем находиться только в этом [президентском] офисе, так тогда никто не поверит, [что мы находимся в Киеве]. Мы должны выйти на улицу и нас увидят гораздо больше людей», — сказал Зеленский.В начале марта британская газета The Sun писала, что спецподразделения Великобритании и США готовятся к операции по эвакуации украинского президента с Украины. Операция, предположительно, может пройти в ночное время и при условии, что Зеленский попросит об этом.До этого газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают различные варианты развития событий на Украине, в том числе, что президент страны Владимир Зеленский может создать «правительство в изгнании» в Польше и руководить силами сопротивления, которым западные страны будут поставлять оружие для борьбы с российскими военнослужащими.