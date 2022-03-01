Декоммунизацию Украины заказывали?

После обретения Украиной независимости в 1991 году в украинском обществе и особенно в среде националистов возник устойчивый запрос на декоммунизацию - избавление от всего, что напоминало о советском периоде истории, о советской власти, о коммунистической идеологии, о периоде УССР.После победы майдана 2014 года, получившего также название революции гидности, процесс декоммунизации пошел ускоренными темпами.По всей Украине принялись сносить памятники Ленину, начали быстро менять напоминавшие о советской власти названия улиц и всячески избавляться от советской символики.источник