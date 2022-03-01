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Декоммунизацию Украины заказывали?

root Сегодня, 08:4536Новости
Декоммунизацию Украины заказывали?

После обретения Украиной независимости в 1991 году в украинском обществе и особенно в среде националистов возник устойчивый запрос на декоммунизацию - избавление от всего, что напоминало о советском периоде истории, о советской власти, о коммунистической идеологии, о периоде УССР.

После победы майдана 2014 года, получившего также название революции гидности, процесс декоммунизации пошел ускоренными темпами.

По всей Украине принялись сносить памятники Ленину, начали быстро менять напоминавшие о советской власти названия улиц и всячески избавляться от советской символики.
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