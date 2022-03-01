Перевод пенсии на банковскую карту: в ПФУ разъяснили, могут ли это сделать родственники



Издание finance, ссылаясь на Пенсионный курьер, дало исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Украинцы, получавшие выплаты через Укрпочту, могут перевести свою пенсию на банковскую карту. Однако они могут это сделать только лично.

Как перевести пенсию с Укрпочты на банковскую карту?



Если у пенсионера есть банковская карта, то он просто может «привязать» выплату пенсии к уже имеющейся карте. Для этого нужно подать заявление, заверенное в банке, в любой из сервисных центров Пенсионного фонда.

Если же банковской карты у пенсионера нет, то вначале нужно открыть банковский счет и затем подать заявление в Пенсионный фонд. Подать заявление можно либо лично, либо через уполномоченный банк.

Никто другой, кроме самого пенсионера, сделать перевод выплаты пенсии с Укрпочты на банк, не может. Именно такой порядок перевода пенсии с одного вида выплат на другой предусмотрен законом. Причем это сделано для того, чтобы максимально защитить пенсионеров от возможных посягательств на их выплаты.

Школа выживания - Сегодня, 08:00 23 Из-за войны многие пенсионеры были вынуждены поспешно покинуть свои дома и сменить место жительства. Причем для большинства пожилых граждан пенсия — единственное средство к существованию. Поэтому вопрос пенсионных выплат стоит чрезвычайно остро. Особенно для тех граждан, которые получали деньги через Укрпочту. Многие спрашивают, нельзя ли эту выплату перевести на банковскую карту кого-то из родственников пенсионера. Причем без нотариального поручения.Издание finance, ссылаясь на Пенсионный курьер, дало исчерпывающий ответ на этот вопрос.Украинцы, получавшие выплаты через Укрпочту, могут перевести свою пенсию на банковскую карту. Однако они могут это сделать только лично.Как перевести пенсию с Укрпочты на банковскую карту?Если у пенсионера есть банковская карта, то он просто может «привязать» выплату пенсии к уже имеющейся карте. Для этого нужно подать заявление, заверенное в банке, в любой из сервисных центров Пенсионного фонда.Если же банковской карты у пенсионера нет, то вначале нужно открыть банковский счет и затем подать заявление в Пенсионный фонд. Подать заявление можно либо лично, либо через уполномоченный банк.Никто другой, кроме самого пенсионера, сделать перевод выплаты пенсии с Укрпочты на банк, не может. Именно такой порядок перевода пенсии с одного вида выплат на другой предусмотрен законом. Причем это сделано для того, чтобы максимально защитить пенсионеров от возможных посягательств на их выплаты.Школа выживания - Сегодня, 08:00 23

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