Белый дом отреагировал на призывы Польши ввести войска НАТО на Украину в качестве миротворцев

Белый дом в лице его официального представителя Дженифер Псаки прокомментировал высказывания некоторых официальных лиц Польши о возможности ввода натовских "миротворцев" на территорию Украины.Напомним, что 15 марта в украинской столице прошла встреча Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и его замом по вопросам безопасности Ярославом Качиньским. Зампред правительства Качиньский - формально. На самом деле, он является фактическим главой польских властей, находясь на вершине правящей партии. Именно там из уст Качиньского прозвучало предложение о направлении на Украину миссии НАТО.Ещё 3 марта с призывом ввести в страну миротворцев ООН и других международных организаций выступила Верховная Рада Украины.Дженифер Псаки пояснила, что власти США уже не раз заявляли о том, что не намерены посылать свои войска на Украину. При этом она добавила, что США и дальше будут противодействовать России совместно с европейскими партнерами, в том числе и Польшей, через наложения на РФ новых ограничений.Однако польская сторона не намерена останавливаться. Польша решила поставить вопрос по миротворцам на саммите НАТО в Брюсселе, который должен пройти 24 марта. Данное заявление сделал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.Между тем, как считают отдельные эксперты, Белый дом может дать Польше своеобразный карт-бланш на фактический захват западной части Украины - той части, которая ранее Польше и принадлежала, но вошла в состав Украинской ССР.источник