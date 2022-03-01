Японцы оценили ответ России на санкции Токио

Японское агентство Kyodo опубликовало материал о решении России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций, публикация вызвала активный отклик читателей.Пользователь hol написал в комментариях, что данный «удар» по Японии «следует признать серьезной угрозой, вызовом и «черной меткой». Он также выразил мнение, что «администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России», передает РИА «Новости».«После войны у Японии с Россией были проблемы, но связи в области культуры, образования, науки и торговля развивались хорошо. Мы стабильно поддерживали доверительные отношения во многих областях. Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества. Это станет большой потерей для Японии», – считает mor.«В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике», – указал pfu.Комментатор hio поделился сожалениями о том, что «по японо-российскому мирному договору приостановлены», добавив, что «Япония не должна дальше ухудшать отношения с Россией».«Нам следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы», – считает он.«Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем», – написал di3.«Я думаю, что ситуация становится все напряженнее. Надо остановиться», – выразил мнение gra.Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Указывается, что Токио занимает откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб интересам Москвы. Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии.Япония направила России протест из-за решения по мирному договору.