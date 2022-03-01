В России подтвердили первый обмен пленными с Украиной

Россия и Украина обменялись пленными. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, это первый обмен с начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.Россия подтвердила состоявшийся обмен пленными между Москвой и Киевом. Изначально информация об этом появилась в украинской прессе, об этом также заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Теперь подтверждение поступило и от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.На данный момент известно, что удалось вернуть девять российских военнослужащих, попавших в плен к украинцам. Обменяли их на мэра города Мелитополь Ивана Федорова, задержанного по подозрению в активной поддержке украинских нацбатов, воевавших на Донбассе, а также за подрывную деятельность и организацию антироссийских митингов в Мелитополе, перешедшем под российский контроль."Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений", - заявила Москалькова.Никаких подробностей обмена она не привела, лишь заявила, что состоялся он еще 16 марта. В то же время омбудсмен выразила надежду, что стороны не будут затягивать с составлением списков пленных и с их обменом.Ранее сообщалось, что в плен ВСУ попала часть российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, включая нескольких солдат срочной службы, неизвестно каким способом попавших на территорию Украины. Основную часть пленных ВСУ захватили в первые дни военной операции, когда колонны российских войск, двигаясь по дорогам, попадали в засады украинских ДРГ. В Минобороны признали факты пленения российских военнослужащих, заявив, что прилагают все силы для их освобождения. Подробности в военном ведомстве не раскрывают.