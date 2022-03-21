Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 22.03.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по трем населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 21.03.202209:05Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.Украинские боевики в 7:40 обстреляли Гольмовский, произведя три выстрела из танка. Удары наносились со стороны населенного пункта Металлист (укр. Травневое).По Петровскому району на западной окраине Донецка ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм. Обстрел был зафиксирован в 8:35 со стороны населенного пункта Красногоровка.08:45Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).