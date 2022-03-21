Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 22.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Поддержите Русский Донбасс в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 21.03.2022
09:05 Войска Киева сегодня утром обстреляли Донецк и Гольмовский
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Украинские боевики в 7:40 обстреляли Гольмовский, произведя три выстрела из танка. Удары наносились со стороны населенного пункта Металлист (укр. Травневое).
По Петровскому району на западной окраине Донецка ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм. Обстрел был зафиксирован в 8:35 со стороны населенного пункта Красногоровка.
08:45 Киевские силовики три раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по трем населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Метки: {keywords}