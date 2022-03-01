Сотрудники ФСБ задержали в Сочи администратора интернет-сообщества движения В«КолумбайнВ»

В Сочи задержан администратор интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн". Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Сотрудниками ФСБ установлен и задержан гражданин России, причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в общеобразовательных учреждениях и распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах. Как сообщается, им оказался подросток 2005 года рождения, являющийся последователем запрещенного в России движения "Колумбайн".Задержанный, данные которого не раскрываются, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Одновременно он пояснил, что знал о том, что движение "Колумбайн" запрещено в России, но продолжал свою деятельность в качестве администратора интернет-ресурса, пропагандирующего массовые убийства в общеобразовательных учреждениях России.Как пояснил подросток, права администратора группы он получил от пользователя под ником "Белая Роза", с которым переписывался в мессенджере Telegram. В ФСБ уточнили, что пользователь "Белая роза" знаком российским правоохранителям как гражданин Украины Овсюк Ярослав 2005 года рождения. Именно он склонял жителя Казани к совершению нападения на школу в ноябре 2021 года, но акция была пресечена силовиками.В отношении задержанного в Сочи подростка будет вынесено процессуальное решение. Движение "Колумбайн" признано террористическим 2 февраля 2022 года Верховным судом Российской Федерации в ответ на иск Генеральной прокуратуры.