Байден высказался о применении российского В«КинжалаВ» на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе совещании с представителями бизнеса по ситуации на Украине признал, что российское гиперзвуковое оружие почти невозможно остановить, сообщает ТАСС.Он прокомментировал применение на Украине гиперзвукового ракетного комплекса воздушного старта «Кинжал».«Это, как вы знаете, весомое оружие. Но с такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, особой разницы от него нет, за исключением того, что ее практически невозможно остановить», — заявил Байден.Ранее в Пентагоне заявили, что «чешут затылок», пытаясь понять мотив применения Россией гиперзвукового оружия.