«Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам из Украины в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах», — пишут в Твиттере ООН.