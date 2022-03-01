Беженцами стали 16 миллионов украинцев, — ООН
Кризис беженцев, который сейчас переживает Европа из-за войны в Украине — самый крупный со времен Второй мировой войны, отмечают в ООН. За период с 24 февраля Украину уже покинуло более 4 миллиона граждан. Причем бегство украинцев из страны не прекращается.
О том, сколько людей уже покинуло Украину, и сколько вынужденных переселенцев оказалось внутри страны, сообщили в Twitter Организации Объединенных Наций.
«Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам из Украины в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах», — пишут в Твиттере ООН.
Причем, наибольшее количество беженцев из Украины осело в Польше. Немало наших граждан также нашли себе приют в Германии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове. Между тем вглубь Евросоюза решаются ехать лишь немногие. Большинство беженцев старается держаться поближе к границам Украины. Поэтому соседние с Украиной страны уже «трещат по швам», и украинцам советуют ехать в страны Скандинавии, а также дальше на запад Европы. Новости Украины - Сегодня, 10:25 216
О том, сколько людей уже покинуло Украину, и сколько вынужденных переселенцев оказалось внутри страны, сообщили в Twitter Организации Объединенных Наций.
«Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам из Украины в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах», — пишут в Твиттере ООН.
Причем, наибольшее количество беженцев из Украины осело в Польше. Немало наших граждан также нашли себе приют в Германии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове. Между тем вглубь Евросоюза решаются ехать лишь немногие. Большинство беженцев старается держаться поближе к границам Украины. Поэтому соседние с Украиной страны уже «трещат по швам», и украинцам советуют ехать в страны Скандинавии, а также дальше на запад Европы. Новости Украины - Сегодня, 10:25 216
Метки: {keywords}