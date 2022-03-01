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Байден упрекнул Индию за В«колебанияВ» по России

Sergey Сегодня, 13:1530Новости
Байден упрекнул Индию за В«колебанияВ» по России
Байден упрекнул Индию за В«колебанияВ» по России

Президент США Джо Байден заявил, что только Индия из группы стран Quad («стратегический диалог» между Австралией, Индией, США и Японией) «несколько шатко» выступила против России в связи с еë военной операцией на Украину, поскольку Нью-Дели пытается сбалансировать свои связи с Россией и Западом, передаëт сегодня, 22 марта, Reuters.
В то время как другие страны «четвëрки» ввели санкции против российских организаций или граждан, Индия не последовала им и даже не осудила Россию, своего крупнейшего поставщика военной техники, отмечает британское информагентсво.
«В ответ на агрессию мы выступили единым фронтом по всему НАТО и в Тихоокеанском регионе, — утверждал Байден на бизнес-форуме вечером 21 марта. — Четвëрка — за исключением, возможно, Индии, которая несколько колеблется, — была чрезвычайно сильна. Например, Япония, как и Австралия, — в том, что касается противодействия России».

После виртуального саммита между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и его индийским коллегой Нарендрой Моди в минувший понедельник Министерство иностранных дел Индии заявило, что Австралия понимает позицию Нью-Дели по Украине, которая «отражает нашу собственную ситуацию, наши собственные соображения».
Индия ранее призвала положить конец насилию на Украине, но воздержалась от голосования в ООН против своего давнего союзника России. Несмотря на то, что в последние годы Индия сблизилась с Соединëнными Штатами, она по-прежнему зависит от России в поставках оружия и боеприпасов на фоне затяжного противостояния на границе с Китаем в Гималаях и постоянной напряжённости в отношениях с Пакистаном.
Индия также рассматривает возможность покупки большего количества российской нефти со скидкой: две индийские государственные компании недавно заказали у России пять миллионов баррелей энергоносителя, напоминает Reuters.
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