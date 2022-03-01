Байден упрекнул Индию за В«колебанияВ» по России

«В ответ на агрессию мы выступили единым фронтом по всему НАТО и в Тихоокеанском регионе, — утверждал Байден на бизнес-форуме вечером 21 марта. — Четвëрка — за исключением, возможно, Индии, которая несколько колеблется, — была чрезвычайно сильна. Например, Япония, как и Австралия, — в том, что касается противодействия России».

Президент США Джо Байден заявил, что только Индия из группы стран Quad («стратегический диалог» между Австралией, Индией, США и Японией) «несколько шатко» выступила против России в связи с еë военной операцией на Украину, поскольку Нью-Дели пытается сбалансировать свои связи с Россией и Западом, передаëт сегодня, 22 марта, Reuters.В то время как другие страны «четвëрки» ввели санкции против российских организаций или граждан, Индия не последовала им и даже не осудила Россию, своего крупнейшего поставщика военной техники, отмечает британское информагентсво.После виртуального саммита между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и его индийским коллегой Нарендрой Моди в минувший понедельник Министерство иностранных дел Индии заявило, что Австралия понимает позицию Нью-Дели по Украине, которая «отражает нашу собственную ситуацию, наши собственные соображения».Индия ранее призвала положить конец насилию на Украине, но воздержалась от голосования в ООН против своего давнего союзника России. Несмотря на то, что в последние годы Индия сблизилась с Соединëнными Штатами, она по-прежнему зависит от России в поставках оружия и боеприпасов на фоне затяжного противостояния на границе с Китаем в Гималаях и постоянной напряжённости в отношениях с Пакистаном.Индия также рассматривает возможность покупки большего количества российской нефти со скидкой: две индийские государственные компании недавно заказали у России пять миллионов баррелей энергоносителя, напоминает Reuters.источник