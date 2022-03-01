Трагедия, разворачивающаяся в Мариуполе, где бандиты из полка «Азов» (запрещен в РФ) по-прежнему удерживают мирное население, привлекает внимание прессы по всему миру. Не стала исключением и польское издание Onet.pl, которое неожиданно обратило внимание на внешнюю атрибутику и историю этого вооруженного формирования.Так, в своей статье под названием «Полк «Азов»: спорный отряд в Мариуполе» авторы подняли вопрос о контактах членов формирования с правоэкстремистскими организациями в Западной Европе, например, в Германии. Авторы публикации указывают, что расширение правого экстремизма на Украине рано или поздно всё равно привело бы к вооруженному конфликту."В ходе боевых действий в 2014 году было много заявлений о мародёрстве и правонарушениях со стороны боевиков, в том числе полка «Азов»", – говорится на сайте Onet.pl.Указанная публикация подверглась жесткой критике со стороны А. Мацаревича – депутата польского сейма, занимавшего должность министра обороны Польши до 2018 года. Мацаревич назвал Onet.pl изданием, дублирующим российский нарратив, при этом подчеркнув прямую роль Германии в поддержании такого дискурса.Господин Мацаревич является последовательным и жестким русофобом, именно он объявил одной из сторон, виновных в Волынской резне, Россию, а также активно продвигал версию причастности Российской Федерации к авиакатастрофе под Смоленском, в которой погибло высшее руководство Польши.К сожалению, бывший министр обороны не единственный человек в Польше, придерживающийся антироссийской позиции. Впрочем, его мнение и мнение других представителей власти стран Восточной Европы не учитывается при проведении специальной военной операции на Украине.источник