Украинская оккупация Европы

Происходящее в последние годы с Европой напоминает Великое переселение народов в первые столетия нашей эры.В те давние, хорошо забытые времена несчастные племена, численностью до 100-200 тысяч человек (каждое) в целом (включая женщин, детей, стариков), способные выставить по 20-30 тысяч воинов каждое, при этом люто ненавидящие друг друга и гораздо чаще сражавшиеся друг с другом, чем объединявшиеся в коалиции против Рима, внезапно стёрли с лица земли великую тысячелетнюю империю, чьё население колебалось в районе 50-60 миллионов, а вооружённые силы достигали 300 (а по оптимистичным оценкам и 600) тысяч человек.В русском языке нет правильной конструкции для описания этого события. Мы говорим, что Рим был завоёван варварами, а надо говорить, что Рим «завоевался» варварами, то есть сам себя этими варварами завоевал.Прошло 2000 лет, и Европа полностью повторила путь Рима — достигла уровня глобальной империи, одряхлела и сейчас завоёвывает себя новыми варварами. Именно сама себя завоёвывает. Вначале европейцы решили, что наиболее грязные, опасные и непрестижные работы в их странах должны исполнять новые варвары. В этом ещё не было ничего страшного. Так поступают многие народы в эпоху своего расцвета.Но на втором этапе европейцы решили, что эти варвары заслуживают считаться европейцами, независимо от того, переняли ли они европейскую культуру или до сих пор едят себе подобных. Это жестокая ошибка. Ошибка тем более страшная, что уже три тысячелетия известна древняя китайская мудрость, гласящая: «Ханец, ведущий себя как варвар, — варвар, ведущий себя как ханец — ханец». То есть для интеграции в общество и получения в нём равных прав надо вначале принять и освоить культуру этого общества. Только после того, как эта культура станет вашей культурой, вы можете стать ответственным членом общества и полноправным гражданином страны.Если же прибывающие к вам мигранты с первого же дня начинают требовать бесплатное жильё, бесплатную медицину, финансовое пособие в размере средней зарплаты, а также возмущаются тем, что на острове Сите до сих пор не высятся минареты Мечети Парижской Богоматери, вы быстро придёте к тому, что спасающиеся у вас от собственных национальных традиций сомалийцы в мгновение ока превратят Бель Франс в Сомали.В общем, процесс превращения Европы в Африку шёл полным ходом, когда выяснилось, что это не самое плохое, что могло с ней случиться. Началась российская спецоперация, и миллионы украинских «патриотов» поняли, что защищать родину в Европе значительно выгоднее, чем бросаться с гранатой под русский танк. За три недели тридцатимиллионная Украина выплеснула в Европу больше мигрантов, чем трёхсотмиллионная Африка за три года.Работать эти «достойные люди» не привыкли. У них вполне варварская национальная «набеговая экономика». В связи с невозможностью совершать набеги на соседей (из-за своей военной слабости) последние тридцать лет они грабили друг друга и собственное государство, дограбившись до того, что государство практически перестало существовать. И тут-то, когда перспектива голодной смерти вполне явственно замаячила перед ними (мало ли варварских племён так вымерли), пришло спасение откуда не ждали: Россия начала спецоперацию, а Европа, возмущённая тем, что русские варваров учат уму, а не учатся у них, настежь распахнула перед украинцами двери (или даже ворота).Как известно, варваров дважды приглашать не надо. Украинский же эпос принёс из глубины веков легенду о том, что украинцы «цэевропейцы», то есть «европейцы со знаком качества», копавшие Чёрное море и учившие шумеров письменности, когда у предков романских и германских народов ещё хвосты не отвалились. Согласно этой легенде, украинцы являются исконными хозяевами европейских благ, незаконно лишёнными своего имущества «москалями». Справедливость должна восторжествовать, когда европейские братья по разуму примут украинцев в ЕС.Не надо обладать всей непревзойдённой мощью украинского ума, чтобы понять, что если ворота в ЕС открылись для интеграции в индивидуальном, а не коллективном (всей страной) порядке, значит, учёные толкователи древних текстов немного ошиблись. Украинцы станут европейцами, но Украина не станет Европой. Да и ладно, всё равно украинцы Украину уже до костей обглодали — пусть теперь «москали» на этом скелете мясо наращивают. В общем, погрязшие в варварстве «создатели цивилизации» толпами ринулись в беззащитную Европу.А теперь давайте с одного раза вспомним, чем занимались варвары в Риме, ещё до его падения и уж тем более после? Правильно. Они устанавливали свои порядки. Вначале под варварские привычки прогнулась римская армия, в которой варвары заняли ведущие позиции. Затем римская экономика и римские финансы стали работать в стиле, не требующем от несложного варварского интеллекта особого напряжения. В конечном итоге римская политическая система тоже сдалась, и наступили «тёмные века».Чем занялись украинцы сразу же после пересечения границы ЕС? Правильно, установлением своих порядков. От европейцев требуют держать ответ: почему они до сих пор не защищают Украину на фронте? Почему не выучили украинский язык? Почему приготовили для осчастлививших их своим прибытием украинцев столь тесное жильё и столь пресную пищу? И, в конце концов, где миллионы «евро-долларов» каждому «беженцу от путинской агрессии»?Попытки европейцев отделаться обещаниями обязательно построить тысячи капищ для отправления древнейших ритуалов украинской религии (как известно, первой на планете, от которой родились все остальные культы), натыкаются на тотальное непонимание. Украинцам не надо молиться, Бог их и так любит (пусть попробует не любить). Украинцам нужны комфортное жильё, еда, питьё и деньги. В Европе же всего полно, верните истинным хозяевам всего этого добра их долю, восемь раз извинитесь и тогда вам, возможно, позволят ночевать на коврике под дверью вашего бывшего дома.Учитывая европейский опыт общения с азиатскими, а особенно с африканскими мигрантами, возможны два варианта развития событий. В Восточной Европе, в частности в Польше, украинцев, скорее всего, начнут бить, а затем и вовсе устроят на них сафари. После чего уцелевшие моментально почувствуют себя поляками. Западная Европа будет платить и каяться до тех пор, пока не украинизируется по макушку. В этот момент её самозавоевание украинскими варварами завершится. Представители древней цивилизации научат французов вместо вина пить самогон, а вместо фуа-гра употреблять сало. Упростится как сама пища, так и процесс её добычи, высвободив время европейцев для изучения украинского эпоса.Без Западной Европы Восточная ничто. Придётся выбирать между украинизацией и походом к России на поклон.Украинская гиперрусофобия, перенесённая на европейскую почву, уничтожит свойственный европейской русофобии механизм рациональной организации русофобских проектов. Не имея возможности укусить Россию и не умея жить не кусая, украинцы искусают европейцев и превратят их в таких же зомби, как сами.Опустевшие европейские пространства откроются перед нами для освоения.Ну а чтобы всё происходило быстрее, надо только помочь потенциальным беженцам определиться с выбором. Европейцы оценивали перспективы украинской миграции в ЕС в 6,5 миллионов человек, приняли два миллиона и уже кряхтят и пытаются ограничить въезд остальным. Пусть не жадничают — миллионов восемь братьев по разуму будет им в самый раз. Заодно на собственном опыте изучат историю падения Западной Римской империи.Ростислав Ищенко