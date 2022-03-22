В Луганске рассказали о ситуации по снабжению продуктами питания



«Что касается мирных жителей наших жилых районов, то здесь у нас все в порядке, все в штатном расписании. Все коммунальные службы, все экстренные службы, медицинская помощь и так далее — все работает в штатном режиме. Продуктами питания мы обеспечены», — сказал он.



Все службы в регионах Луганщины работают в штатном режиме, население обеспечено продуктами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Леонид Пасечник.Новости Региона - Сегодня, 16:08 311