Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске рассказали о ситуации по снабжению продуктами питания

robot 22-03-2022, 17:45165Новости
В Луганске рассказали о ситуации по снабжению продуктами питания
Все службы в регионах Луганщины работают в штатном режиме, население обеспечено продуктами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Леонид Пасечник.

«Что касается мирных жителей наших жилых районов, то здесь у нас все в порядке, все в штатном расписании. Все коммунальные службы, все экстренные службы, медицинская помощь и так далее — все работает в штатном режиме. Продуктами питания мы обеспечены», — сказал он.
Новости Региона - Сегодня, 16:08 311

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: