Чтобы выдавать пенсии в Станице Луганской открыли два отделения почты



«Выплаты стартовали со Станицы Луганской, где для этого 21 марта были открыты отделения почтовой связи: два отделения почтовой связи в пгт Станица Луганская, а также по одному в Петровке и селе Нижнетеплом. В ближайшие день-два собираемся начать выплаты в отделениях почтовой связи в ближайших населенных пунктах: Валуйском, Ольховой, Макарово. А дальше будем смотреть, потому что в некоторые населенные пункты пока еще нет возможность проехать, чтоб организовать там работу», — проинформировала Пуховцева.



«Почта ЛНР» для выплаты пенсий открыло в Станично-Луганском районе четыре отделения связи. Об этом сообщила гендиректор предприятия Марина Пуховцева.Она напомнила, что выплата пенсий в Станично-Луганском районе началась 21 марта.Она отметила, что после того, как будут произведены выплаты, предприятие обучит «новых сотрудников работе с программными продуктами, чтобы все открытые отделения почтовой связи могли предоставить весь перечень услуг своим клиентам». Новости Региона - Сегодня, 17:00 80