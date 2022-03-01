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Макрон допустил введение продуктовых чеков для помощи бедным и среднему классу

root Сегодня, 18:300Новости
Макрон допустил введение продуктовых чеков для помощи бедным и среднему классу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции France bleu, что в стране могут ввести продуктовые чеки с целью помочь нуждающимся преодолеть последствия продовольственного кризиса.
Он отметил, что страна столкнется с мировым продовольственным кризисом, и для этого необходимы конкретные решения. Макрон объявил, что в случае своего избрания на президентских выборах он собирается выступить со инициативой о едином ответе в рамках Евросоюза.
«Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», — сказал он.
Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что наплыв беженцев с Украины является одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия.
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