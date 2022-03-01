Работающая в Турции украинка призвала топить русских в Анталье

«И поэтому наша борьба должна направляться не только против большевизма, но и против всякой империалистической России, России большевистской и царской, России фашистской и демократической, России панрусистской и панславистской, России буржуазной и пролетарской, России верующей и неверующей… России Милюкова и Власова, вообще против России, которая уже сама по себе синоним империализма».

Адепты украинского национализма не перестают поражать своей дикостью, жестокостью и тоталитарностью. На этот раз отличилась глава организации «Украинское объединение культуры и искусства» в Турции Олеся Меркан (Мерджан), которая выдала целую тираду в адрес абсолютно всех граждан России.Иллюстрация: тг-канал Рыбарь.Увидев этот поток пещерной злобы, что же мы поняли?Во-первых, Олеся Меркан рассматривает всех граждан России в качестве врагов. Это означает, что для Меркан российская демшиза и другие российские сторонники украинского национализма и постмайданных властей Украины это точно такие же враги, как и те, кто поддерживал воссоединение Крыма с Россией, сочувствовал Донецкой и Луганской народным республикам и интуитивно одобрил операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Во-вторых, Меркан и подобные ей персонажи это тоталитарные персонажи, для которых не существует понятия личная ответственность. То есть несмотря на «декоммунизацию», украинские националисты подобно Иосифу Сталину готовы наказывать и уничтожать весь народ, а не отдельных представителей.В-третьих, Меркан в порыве злобы выдала с головой всю идеологию украинского национализма, а именно: она готова заключить с гражданами России лишь перемирие, а не мир. Это означает, что дело не во Владимире Путине, а в идеологии украинского национализма, который с XIX века базировался на ненависти ко всему русскому и российскому. Например, Николай Ульянов в «Происхождении украинского национализма» приводит фрагменты письма анонимного галичанина в мюнхенский журнал «Slowo Polskie» от 18 мая 1946 года, в котором сказано:Добавьте в этот отрывок путинскую Россию и вы поймёте идеологию современных украинских националистов.В-четвёртых, Меркан и ей подобные доказали, что украинские националисты не имеют никакого отношения к наследию Древней Руси. То, с какой злобой в последнее время свидомые произносят слова «русские» и «русский» говорит о том, что они действительно не русские, а эксперимент фальсификатора Михаила Грушевского по созданию «Украины-Руси» полностью провалился. В случае с главой «Украинского объединения культуры и искусства» в Турции имеет значение и личный фактор. Дело в том, что Меркан является уроженкой города Хоростков в Тернопольской области. Большая часть Тернопольщины это историческая Галиция, а галичане это эталонные украинцы, которые с конца XIX века задают тон в украинском национализме.При этом жившие с XIV века под иноземным игом галичане действительно не русские. За эти столетия поляки, венгры, немцы и другие народы сильно убавили процент русской крови в жилах галичан. А навязанная поляками Брестская уния 1596 года духовно изувечила галичан. И вот этот субэтнос с изуродованной судьбой сумел навязать значительной части населения Украины свою пещерную идеологию, в которой русские это постоянный враг номер один.Обратите внимание ещё на один момент. Украинские националисты любят тявкать о том, что якобы русские это не славяне, а смесь финно-угров с тюрками. Однако на практике сами же свидомые берут в свои ряды людей, которые не являются ни европейцами, ни славянами. Типичный пример — это получивший образование в Галиции журналист Фахрудин Шарафмал, недавно призвавший убивать русских детей в России. То есть политическое украинство во многом это не национальное движение, а политическая секта, в которую принимают людей любой национальности и расы при условии, что они ненавидят Россию и русских. Кстати, сама Олеся Меркан второй раз вышла замуж за турка Озана, от которого родила сына Ахмета. Так что про тюркскую кровь украинским националистам лучше помалкивать.Поэтому нужно правильно понимать, что политическое украинство содержит нацистские идеи исключительно в том, что касается русских, в чём можно убедиться на примере истребления русофилов в Галиции в годы Первой мировой войны. Соответственно, нужно говорить о том, что политическое украинство содержало в себе нацистские идеи задолго до Адольфа Гитлера.Турки со своей стороны должны сказать «спасибо» Меркан за то, что она отваживает граждан России от посещения Турции. Нельзя забывать о том, что население России численно превышает население Украины, а в Турции российских туристов больше, чем украинских. Как это не парадоксально, но политика Анкары, направленная на развитие отношений и с Москвой и с Киевом начинает бить по турецкой экономике. Оно и понятно: в приступе злобы Меркан и ей подобные забывают о зависимости Турции от российских туристов. А зря.Петр Македонце