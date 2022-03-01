Итальянцы вышли на митинг против размещения баз НАТО на Сицилии
Жители Сицилии устроили акцию протеста против военной базы НАТО на островах, сообщает Федеральное агентство новостей.
На митинге присутствовало более сотни итальянцев, приехавших с разных городов области. Граждане вышли с требованием закрыть военную базу на территории Италии и прекращения работы военно-морского ретранслятора спутниковой связи M.U.O.S, сообщается на сайте No Muos.
«Своими мерами против населения Правительство Италии не способствует миру, а лишь ввязывается в войну, обусловленную развертыванием в последние годы ракет и вооружения НАТО у границ России», — заявили в No Muos.
Прошедшие под лозунгами «Вон базы США и НАТО с наших земель» и «Нет M.U.O.S» акции протеста были организованы активистами движений No Muos и Catania NOWAR совместно с другими политическими группами. Митингующие заблокировали дорожное движения на пути к части базы NAS II, на которой находятся аэропорт и оперативный отдел.
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