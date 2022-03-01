Итальянцы вышли на митинг против размещения баз НАТО на Сицилии

«Своими мерами против населения Правительство Италии не способствует миру, а лишь ввязывается в войну, обусловленную развертыванием в последние годы ракет и вооружения НАТО у границ России», — заявили в No Muos.

Жители Сицилии устроили акцию протеста против военной базы НАТО на островах, сообщает Федеральное агентство новостей.На митинге присутствовало более сотни итальянцев, приехавших с разных городов области. Граждане вышли с требованием закрыть военную базу на территории Италии и прекращения работы военно-морского ретранслятора спутниковой связи M.U.O.S, сообщается на сайте No Muos.Прошедшие под лозунгами «Вон базы США и НАТО с наших земель» и «Нет M.U.O.S» акции протеста были организованы активистами движений No Muos и Catania NOWAR совместно с другими политическими группами. Митингующие заблокировали дорожное движения на пути к части базы NAS II, на которой находятся аэропорт и оперативный отдел.источник