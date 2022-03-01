Африканцы о позиции России на Украине

генерал-лейтенант Мухузи КайнеругабаВторой день читаю в западных СМИ осуждающие Африку статьи. Дескать, не спешат африканские лидеры возлюблять Украину и осуждать Путина.Цитирую CNN: «Нельсона Манделу однажды спросили, почему он до сих пор поддерживает отношения, в частности, с Фиделем Кастро и Ясиром Арафатом, кубинскими и палестинскими лидерами, которых западные державы заклеймили террористами.Уважаемый южноафриканский государственный деятель ответил, что было бы ошибкой «думать, что их враги должны быть нашими врагами».Эта позиция во многом олицетворяет реакцию некоторых африканских стран на российско-украинскую войну. По всему континенту многие, похоже, не решаются рисковать собственной безопасностью, иностранными инвестициями и торговлей, поддерживая одну из сторон в этом конфликте.Несмотря на повсеместное осуждение нападений на украинских гражданских лиц и их собственных граждан, бегущих из зоны боевых действий — из таких стран, как Гана, Нигерия, Кения, — реакция некоторых ключевых африканских стран была гораздо более сдержанной.Один влиятельный голос, который ясно дал понять, что он не сделает врага из российского лидера Владимира Путина, — это президент Южной Африки Сирил Рамафоса.Обращаясь в четверг к парламенту своей страны, он сказал: «Наша позиция очень ясна… есть те, кто настаивает на том, чтобы мы заняли очень враждебную позицию и позицию, скажем, против России. И подход, который мы выбрали… ... мы настаиваем на том, чтобы был диалог».И ещё цитата. Теперь из AP.«Президент Уганды Йовери Мусевени недавно заметил, что войну России с Украиной следует рассматривать в контексте того, что Москва является «центром притяжения» для Восточной Европы.Его сын, генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба, был более резок, заявив, что большинство африканцев «поддерживают позицию России на Украине» и «Путин абсолютно прав!»На фоне всеобщего хора осуждения большая часть Африки либо отступила, либо оставалась заметно тихой. Двадцать пять из 54 африканских стран воздержались или не голосовали по принятой ранее в этом месяце Генеральной Ассамблее ООН резолюции, осуждающей Россию.Причина? Многие страны на континенте с населением 1,3 миллиарда человек имеют давние связи и поддержку со стороны Москвы, начиная с холодной войны, когда Советский Союз поддерживал антиколониальную борьбу»Такие дела.Юлия Витязева