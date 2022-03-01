Мобильная связь появилась в 9 районах Луганщины. Еще два на подходе



«22 марта мобильной связью были обеспечены пгт Белокуракино и пгт Новопсков. Теперь жители, помимо голосовой связи со своими родными и близкими, имеют возможность выхода в интернет благодаря технологиям высокоскоростного интернета 4G (LTE)», — говорится в сообщении.



«Луганская телефонная компания» и «Луганские коммуникации» обеспечили мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей Белокуракино и Новопскова. Об этом сообщили в «Лугакоме».Сообщается, что благодаря специалистам компаний появилась мобильная связь на севере Луганщины.Как отмечается, «жителям Белокуракино и Новопскова можно будет звонить близким, родственникам с помощью связи второго поколения и пользоваться быстрым мобильным интернетом четвертого поколения». Скорость мобильного интернета четвертого поколения «может достигать 20-30 мегабит в секунду — это довольно комфортно для любых нужд».Ближайшие работы по налаживанию связи планируются в Сватово и Меловом.Ранее специалисты ЛТК и «Лугакома» обеспечили мобильной связью жителей Станицы Луганской, Беловодска, Старобельска, Новоайдара, Марковки, Счастья. Новости Региона - Сегодня, 19:50 61