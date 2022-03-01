В ПФУ сообщили, как получить пенсию жителям Луганской области. Образец заявления
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напоминает, что на период действия военного положения правительством предусмотрены изменения по выплате и доставке пенсий, денежных пособий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 года № 162 «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения». Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
В случае временного изменения фактического места жительства получателя, выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного, посредством средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг) в органы Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, жители Луганщины, временно изменившие место жительства и получавшие пенсию через «Укрпочту», могут обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины по новому месту их дислокации для предоставления заявления на получение пенсии через сервис «Быстрая копейка» от «Ощадбанка».
Выплата пенсии может производиться без учета сроков, определенных частью первой статьи 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». То есть, при необходимости, выплатный период может быть продлен после 25 числа.
Образец заявления прилагается:
Новости Региона - Сегодня, 20:39 116
В случае временного изменения фактического места жительства получателя, выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного, посредством средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг) в органы Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, жители Луганщины, временно изменившие место жительства и получавшие пенсию через «Укрпочту», могут обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины по новому месту их дислокации для предоставления заявления на получение пенсии через сервис «Быстрая копейка» от «Ощадбанка».
Выплата пенсии может производиться без учета сроков, определенных частью первой статьи 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». То есть, при необходимости, выплатный период может быть продлен после 25 числа.
Образец заявления прилагается:
Новости Региона - Сегодня, 20:39 116
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