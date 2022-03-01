В ДНР сообщили о полной В«денацификацииВ» 36-й бригады морской пехоты ВМСУ на мариупольском направлении

Российское Минобороны подвело итоги за 27-й день проведения спецоперации на территории Украины, традиционно уделив основное внимание происходящему на Донбассе.Согласно новой сводке МО, подразделения российской армии, развивая наступление и преследуя отступающие части 54-й ОМбр ВСУ, продвинулись еще на 4 км и вплотную подошли к Новомихайловке. Одновременно силы ДНР продавили оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, взяли под контроль Верхнеторецкое. Подразделения 25 ОВДБр ВСУ оказывают упорное сопротивление.На мариупольском направлении силами ДНР полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВМСУ, на позициях бригады обнаружены секретные документы и носители информации, которые сейчас изучаются, а также многочисленные трофеи, включая танки и бронеавтомобили.Российские ВС в течение дня нанесли несколько ударов высокоточным оружием по военным объектам на Донбассе. Крылатыми ракетами воздушного и морского базирования уничтожены крупные склады ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары еще по 83 военным объектам ВСУ, включая четыре КП, четыре ЗРК, три склада боеприпасов. Также наносились удары по скоплениям бронетехники противника. ПВО за день "приземлила" шесть беспилотников, включая один Bayraktar TB2 в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники", - подвели итоги в Минобороны.источник