Экс-офицер американской разведки, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер прокомментировал ход специальной военной операции России на Украине.По его словам, «русские храбро проводят спецоперацию против украинских националистов». При этом он подчеркнул, что потери России и Украины находятся в пропорции один к шести в пользу РФ. Как признал американский офицер, это означает разгромное поражение Киева, передаёт Общественная служба новостей.Риттер также отметил скорость продвижения российских войск, которая «выше, чем скорость германских войск в операции „Блицкриг“ во Второй мировой».«Поэтому, тем кто-то говорит, что операция России развивается „медленно“, отвечу: нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории», — подчеркнул он.Бывший американский офицер убеждён, что солдаты ВСУ уже в самое ближайшее время начнут сдаваться без боя, так как в украинской армии есть серьёзные проблемы с топливом и едой, передаёт Общественная служба новостей.Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики заявили о денацификации на мариупольском направлении 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины.источник