МИД КНР раскритиковал идею исключения России из G20

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, говоря об идее исключить Россию из G20, заявил, что РФ является важной частью «Большой двадцатки», ни один член G20 не имеет права лишать членства другую страну, передает ТАСС.«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом», — сказал дипломат в рамках брифинга.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».Также министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире Польского телевидения, что ведутся дискуссии по поводу возможной замены Российской Федерации в G20.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила, что бессмысленно сейчас комментировать подобные заявления, поскольку это не целесообразно.источник