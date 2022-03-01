Под обстрел попал нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
Под обстрел попал нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, принадлежащий российской компании «Роснефть».
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«Ситуация стабильно тяжелая. Обстрелы по всей территории, контролируемой Украиной — от Кременной до Попасной», — рассказал он.
Под обстрелами Рубежное, Северодонецк, Кременная и Попасная.
В результате обстрела Лисичанского НПЗ образовался пожар, который гасят работники ГСЧС.
Лисичанский НПЗ принадлежит российской государственной компании «Роснефть» через кипрскую Rosneft SH Investments Limited (контролирует 95,21% акций). Завод способен ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти.
Предприятие было убыточным до 2012 года, когда его решили закрыть «на ремонт». С тех пор он так и не возобновил работу.
Предприятие может вскоре попасть в списки под национализацию российских активов по Украине.
Новости Региона - Сегодня, 11:24 59
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«Ситуация стабильно тяжелая. Обстрелы по всей территории, контролируемой Украиной — от Кременной до Попасной», — рассказал он.
Под обстрелами Рубежное, Северодонецк, Кременная и Попасная.
В результате обстрела Лисичанского НПЗ образовался пожар, который гасят работники ГСЧС.
Лисичанский НПЗ принадлежит российской государственной компании «Роснефть» через кипрскую Rosneft SH Investments Limited (контролирует 95,21% акций). Завод способен ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти.
Предприятие было убыточным до 2012 года, когда его решили закрыть «на ремонт». С тех пор он так и не возобновил работу.
Предприятие может вскоре попасть в списки под национализацию российских активов по Украине.
Новости Региона - Сегодня, 11:24 59
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