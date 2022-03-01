В Луганске отключили воду в Ленинском районе, в том числе 8 больниц





«В связи с аварийно-восстановительными работами на водонасосной станции «Острая Могила» прекращена подача холодной воды с 10:00 ориентировочно до 16:00 (23 марта) на улицы Оборонная (частично), Новоселова (частично), Новопромышленная, Цимлянская, Днепровская, Аккумуляторная, Краснодонская, Фабричная, Кавказская, 26-ти Бакинских Комиссаров (частично), Переяславская, Гастелло, Верещагина, Олега Кошевого, Ладыгина, Молодежная, Южно-Радиальная, Волгодонская, Веденина, Южно-Украинская, Ровеньковская, Миусинская, Экспедиционная, 40-летия ВЛКСМ, Зоотехническая, 50-летия Обороны Луганска, Генерала Лашина, кварталы Пролетариата Донбасса, 50-летия Обороны Луганска, Острая Могила, 2-й Оборонный проезд, Оборонный проезд, поселок Видное, Лесной проезд», — говорится в сообщении.



Также приостановлено водоснабжение Луганской клинической больницы, городских больниц № 1 и 8, Луганского клинического онкологического диспансера, Луганского кожно-венерологического диспансера, Луганского госпиталя ветеранов войны, Луганского противотуберкулезного диспансера, Луганской клинической психоневрологической больницы, школы № 29, детского сада № 21.

В управлении уточнили, что по окончании ремонтных работ подача воды будет возобновлена в прежнем объеме. Удобный город - Сегодня, 11:10 89 «Лугансквода» приостановила подачу воды части Ленинского района Луганска и ряду соцобъектов из-за ремонтных работ на водонасосной станции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на Южное управление ГУП.Также приостановлено водоснабжение Луганской клинической больницы, городских больниц № 1 и 8, Луганского клинического онкологического диспансера, Луганского кожно-венерологического диспансера, Луганского госпиталя ветеранов войны, Луганского противотуберкулезного диспансера, Луганской клинической психоневрологической больницы, школы № 29, детского сада № 21.В управлении уточнили, что по окончании ремонтных работ подача воды будет возобновлена в прежнем объеме. Удобный город - Сегодня, 11:10 89

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