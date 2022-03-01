В Украине введен ежедневный контроль цен на продукты, топливо и лекарства



Об этом сообщает сайт Госпотребслужбы.





«С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг», — говорится в сообщении.



В перечень основных товаров вошло около 30 видов продукции, среди которых — хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, растительное масло, некоторые овощи, молочные продукты. В список также включены топливо для транспорта и некоторые лекарственные средства. С полным перечнем товаров можно ознакомиться по ссылке. Новости Украины - Сегодня, 11:00 79 Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых самые распространенные продукты питания, горючее, лекарственные средства.Об этом сообщает сайт Госпотребслужбы.В перечень основных товаров вошло около 30 видов продукции, среди которых — хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, растительное масло, некоторые овощи, молочные продукты. В список также включены топливо для транспорта и некоторые лекарственные средства. С полным перечнем товаров можно ознакомиться по ссылке. Новости Украины - Сегодня, 11:00 79

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