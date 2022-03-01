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Сильнейший взрыв в пригороде Рубежного. Взрывная волна дошла до Северодонецка и Лисичанска. ВИДЕО. ФОТО

verter Сегодня, 13:1542Новости
Сильнейший взрыв в пригороде Рубежного. Взрывная волна дошла до Северодонецка и Лисичанска. ВИДЕО. ФОТО
Сильный взрыв в Рубежном, который было слышно в Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщают жители региона в социальных сетях. Соответствующее видео разместили очевидцы.

«Взрыв в Рубежном. Никакой информации нет толком, но моя мама из Лисичанска до сих пор в шоке от взрыва. Очень мощный. Молимся ребята!», — пишет Алексей.


Официальной информации нет. Люди выдвигают предположения, что взрыв произошел на территории рубежанского завода «Заря». НПП «Заря» — предприятие по производству взрывчатых веществ и химической продукции. Новости Региона - Сегодня, 11:31 381

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