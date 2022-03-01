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Сегодня

Ввод войск НАТО на Украину будет прямым столкновением России и альянса

Sergey Сегодня, 13:3035Новости
Ввод войск НАТО на Украину будет прямым столкновением России и альянса

Разъяснение от Лаврова по повода ввода войск НАТО на Украину - это приведет к прямой войне России и НАТО.
Если НАТО направит миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса (с) Лавров.
Соответственно, ввод войск НАТО на Западную Украину резко повышает вероятность ядерной войны.
Впрочем, как я уже не первый год пишу, новые правила "сосуществования" скорее всего будут сформированы по итогам некоего ремейка Карабиского кризиса, когда стороны выйдут на грань ядерной войны и будут вынуждены договариваться под угрозой уничтожения (ну или не договорятся и весь мир в труху), Пока что все идет в рамках ожидаемого - эскалация продолжается + тема прямой войны России и НАТО становится все более возможной в определенных сценариях. А где обычная война России и НАТО, там и ядерная недалеко.
Сolonel Сassad

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