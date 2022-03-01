Польша приняла решение выслать из страны 40 российских дипломатов

Польша, по-видимому, решила полностью порвать все связи с Россией, понадеявшись на защиту США. Иначе ничем другим объяснить высылку более сорока российских дипломатов, обвиненных в "шпионаже", невозможно.Польский МИД готовится объявить персонами нон грата около 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Что на самом деле скрывается за таким решением неизвестно, поскольку обвинение в "деятельности, несовместимой со статусом дипломата" сразу для сорока дипломатических работников выглядят нелепо. Учитывая, что в российском посольстве работает чуть больше 50 человек, это решение полностью останавливает работу дипломатической миссии."Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", - пишет польский портал Onet.Как заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список российских дипломатов, якобы замешанных в шпионаже и потребовало их "немедленной" высылки. В список польских спецслужб вошли 45 человек.В российском МИД, комментируя данную информацию, заявили, что в случае объявления российских дипломатов персонами нон грата Москва ответит соответствующим образом.Кстати, накануне над посольством России в Варшаве был замечен белый дым. Точно такое же событие произошло в посольстве России в Киеве, когда там сжигали документы перед эвакуацией. Никак не связывая между собой эти два события все же отметим, что дыма без огня не бывает.