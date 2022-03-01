Украинский боксер Усик променял тероборону на поединок с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик покинет страну ради поединка против британца Энтони Джошуа, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.По информации источника, Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом, передает РИА «Новости».В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Фанаты Джошуа освистали украинский гимн перед боем британского боксера с Усиком.В феврале в связи с событиями на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.Дмитрий Зубаре