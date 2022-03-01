В Минске отреагировали на предположения о возможном вступлении Белоруссии в спецоперацию на Украине

Белорусское руководство категорически против участия своей страны в каких-либо военных действиях, в том числе на украинской территории. Но свою землю белорусы готовы защищать.Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович на местном телеканале СТВ.Так в Минске отреагировали на предположения со стороны Киева и западных стран о возможном вступлении Белоруссии в спецоперацию на Украине, которую сегодня проводят российские войска."Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на своей территории", - заявил Вольфович, отметив, что ранее об этом говорил и белорусский лидер Александр Лукашенко.Он выразил сожалению по поводу событий на Украине и отметил, что Минск не намерен вмешиваться в ход событий в этой стране, так как Белоруссия, по словам Вольфовича, всегда выступала за мир и являлась площадкой для переговоров между противоборствующими сторонами.Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе и руководстве США, заявил, что вскоре белорусские военные намерены присоединиться к своим российским коллегам на Украине. А представитель украинской Службы Безопасности Виктор Ягун сообщил о якобы скопившихся на границе войсках Белоруссии, готовых напасть. По его словам, численность этой группировки составляет примерно 10-15 тысяч военнослужащих.источник