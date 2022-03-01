Госсекретарь США заявил о введении санкций против Китая

Белый дом решил задействовать санкционный механизм в отношении властей Китайской Народной Республики фактически за отказ принять условия США и поддержать антироссийские санкции. Напомним, что на днях состоялись телефонные переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином, которые закончились для американского президента полным фиаско. Как отмечает американская пресса, председатель КНР по итогам этих переговоров не только не поддержал американские санкционные инициативы, но и принял решение «более активно поддержать Москву».В ответ на этом санкции США теперь вводят против самого Китая. Как заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, принимаются санкционные решения в отношения тех китайских чиновников, которые «причастны к нарушениям прав человека в отношении национальных и религиозных меньшинств».Выясняется, что конкретные санкции США против Китая введены против тех правительственных чиновников и структур, которые действуют в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Напомним, что ранее эти географические объекты упоминались как «возможный инструмент давления» на Пекин.Теперь, по словам Блинкена, санкции распространяются и на тех представителей властей Китая, которые «нарушают права диссидентов, духовных лиц, представителей профсоюзов, мирных протестующих как в Китае, так и за его пределами».По словам госсекретаря США, Вашингтон вводит меры дипломатического и экономического характера. Снова включается американская машина по «заморозке и аресту» активов.В ответ на это в Пекине заявили, что Вашингтон «забывает, что сегодня не то время, когда санкции могут быть односторонними». Прозрачный намёк на то, что Китай готов ответить собственными санкционными мерами против США.В самих США эксперты на канале Fox News, комментируя ситуацию, указывают на то, что президентство Байдена может оказаться сопряжённым с тем, чего до него не допускал ни один президент Соединённых Штатов – с одновременной конфронтацией с Россией и Китаем. Это может быть губительным первым делом для самих США, которые решили выступить против двух ядерных держав, одна из которых является ещё и первой (по другой версии - второй) экономикой мира.источник