Госсекретарь США заявил о введении санкций против Китая
Белый дом решил задействовать санкционный механизм в отношении властей Китайской Народной Республики фактически за отказ принять условия США и поддержать антироссийские санкции. Напомним, что на днях состоялись телефонные переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином, которые закончились для американского президента полным фиаско. Как отмечает американская пресса, председатель КНР по итогам этих переговоров не только не поддержал американские санкционные инициативы, но и принял решение «более активно поддержать Москву».
В ответ на этом санкции США теперь вводят против самого Китая. Как заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, принимаются санкционные решения в отношения тех китайских чиновников, которые «причастны к нарушениям прав человека в отношении национальных и религиозных меньшинств».
Выясняется, что конкретные санкции США против Китая введены против тех правительственных чиновников и структур, которые действуют в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Напомним, что ранее эти географические объекты упоминались как «возможный инструмент давления» на Пекин.
Теперь, по словам Блинкена, санкции распространяются и на тех представителей властей Китая, которые «нарушают права диссидентов, духовных лиц, представителей профсоюзов, мирных протестующих как в Китае, так и за его пределами».
По словам госсекретаря США, Вашингтон вводит меры дипломатического и экономического характера. Снова включается американская машина по «заморозке и аресту» активов.
В ответ на это в Пекине заявили, что Вашингтон «забывает, что сегодня не то время, когда санкции могут быть односторонними». Прозрачный намёк на то, что Китай готов ответить собственными санкционными мерами против США.
В самих США эксперты на канале Fox News, комментируя ситуацию, указывают на то, что президентство Байдена может оказаться сопряжённым с тем, чего до него не допускал ни один президент Соединённых Штатов – с одновременной конфронтацией с Россией и Китаем. Это может быть губительным первым делом для самих США, которые решили выступить против двух ядерных держав, одна из которых является ещё и первой (по другой версии - второй) экономикой мира.
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