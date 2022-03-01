СМИ: Чубайс покинул Россию

Приходят сообщения о том, что Анатолий Чубайс решил оставить свою нынешнюю должность. После ухода с высшего поста в «Роснано» он работал в качестве спецпредставителя президента России по связям с иностранными (международными) организациями. В задачи Чубайса декларативно входило «достижение целей устойчивого развития при активизации контактов с международными институтами».Информагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Анатолий Чубайс покинул этот пост.Также сообщается, что для Чубайса этим вопрос не ограничился, и он решил уехать из страны.Такое решение, как утверждается, он принял из-за несогласие с проведением военной спецоперации на Украине.Пока нет конкретных сведений относительно того, в какую именно страну убыл «главный приватизатор России» и в каком статусе (если, конечно, у него нет иностранного гражданства) намерен за рубежом пребывать.Напомним, что Чубайс оставался одним из немногих российских чиновников высокого ранга, в отношении которых зарубежные страны не ввели никаких санкций. Уже одно это вызывало немало вопросов, не говоря уже о вопросах относительно того, с каким именно международным институтом Чубайс развивал сотрудничество с «устойчивым развитием». Отдельный вопрос: мог ли Чубайс покинуть Россию без вопросов со стороны правоохранителей, хотя бы на основании причастности к гостайне? Или такой причастности у экс-члена правительства РФ уже не было?В самой России Анатолий Чубайс являлся одним из тех, чей, если можно так выразиться, общественный рейтинг был близок к нулевому.источник