Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в Европу на рубли

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли, сообщает телеканал «Россия 24».«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Путин.Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях.Также Путин поручил дать «Газпрому» директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в рублях.источник