Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину

«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.

Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.Александра Юдина