Украинский журналист призывает Киев и Кишинёв вместе приступить к В«зачисткеВ» Приднестровья

Киев и Кишинев якобы должны стать военными союзниками и вместе приступить к зачистке Приднестровья. А Молдавии следует поспешить в украинские «объятия», чтобы оставаться независимой.Такие «здравые» мысли высказал на своей странице в Facebook (соцсеть, признанная в РФ экстремистской организацией) украинский журналист Юрий Романенко.Он заявляет, что если Кишинев не попросит помощи у Киева, Россия, которая, по его мнению, намерена лишить государственности всех своих соседей, уберет Молдавию с карты мира.Романенко назвал молдавские власти «дураками», так как они не боятся Москвы."Если Россия выйдет на границы Молдовы, то она как государство очень быстро исчезнет", - заявляет журналист.Он заявляет, что после этого РФ якобы тут же признает ПМР и начнет обстреливать молдавскую территорию, а затем, считает Романенко, и вовсе поглотит ее, чтобы впоследствии заняться Румынией.Чтобы избежать всех этих бед, украинский агитатор предлагает призвать на помощь ВСУ. Как только это произойдет, мечтает журналист, союзники дружно возьмутся «зачищать» Приднестровскую Молдавскую Республику от неугодных.Казалось бы, с чего вдруг Романенко так волнует судьба Молдавии и Приднестровья? Ответ содержится в этой же его статье, где он между прочим упоминает советские склады с боеприпасами. Похоже, он мечтает о зачистке ПМР для того, чтобы хранящиеся там снаряды и патроны попали в руки подразделений ВСУ и нацбатов, сопротивляющихся российским военным.Романенко поддерживают и комментаторы, один из которых посоветовал «решить вопрос» самостоятельно, без участия Молдовы."Может, самим вжарить, без согласования?" - предлагает он.Правда, другой сомневается, что боеприпасы годные, и напоминает о находящихся в Приднестровье российских военных.источник