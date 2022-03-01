Завод В«АзовстальВ» в Мариуполе превращается в саркофаг для боевиков украинских националистических формирований

Из Мариуполя приходят сообщения о продолжающейся специальной операции по освобождению города от засевших там радикальных националистов. Одна из крупных группировок боевиков сосредоточена на предприятии «Азовсталь». Изначально экстремистами «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ) именно позиции на этом заводе определялись как основная линия обороны и укреплённый район. Однако теперь ситуация развивается таким образом, что именно «Азовсталь» превращается для националистических вооружённых формирований в настоящий саркофаг.В настоящий момент, как свидетельствуют сводки из Мариуполя, именно по заводу «Азовсталь» идёт наиболее интенсивная работа Народной милиции ДНР и Вооружённых сил России. Проводить там зачистку и нести потери в условиях, когда боевики превратили территорию предприятия в укреплённый район, нет никакого смысла. Поэтому для ликвидации одной из крупнейших группировок «Азова»* в Мариуполе используются другие методы. Ведётся огонь из различных типов оружия по боевикам, пытающихся укрываться на «Азовстали». Противник несёт большие потери, он дезорганизован. Спрятаться за бетонными конструкциями уже невозможно. Остающиеся на территории завода украинские националистические формирования понимают, что никакого деблокирования со стороны других отрядов, им подобным, не будет.Это приводит к тому, что боевики предпринимают попытки выйти из Левобережного и других районов города под видом гражданских лиц.Однако многих из них выдают татуировки корпуса «Азов», прочие нацистские символы. Только за минувшие сутки около полутора сотен боевиков задержали при попытке покинуть Мариуполь через гуманитарные коридоры. Они попытались смешаться с толпой мирных жителей, но мимо блокпостов незамеченными им пройти не удалось. Были задержаны. Ещё около сотни боевиков, переодевшись в гражданскую одежду предприняли попытку подойти к блокпостам и открыть огонь. 93 боевика были ликвидированы.А это свидетельства очевидцев того, как нацбатальоны до начала российской операции в Мариуполе завозили бронетехнику прямо на территорию завода:Бои за город в данный момент продолжаются. При это всё большее число мирных жителей может покинуть город через гумкоридоры.источник