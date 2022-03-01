Что нужно сделать, чтобы подключиться к мобильной связи на Луганщине.
Жители северных районов Луганщины продолжают жаловаться на отсутствие мобильной связи в регионе.
«Добрый день! В данной статье вы пишите о том, что появилась мобильная связь у жителей Белокуракино и Новопскова. Я проживаю в Новопскове и никакой мобильной связи у нас здесь нет уже более недели!», — написала на почту журналисты наша читательница.
Видимо, жительница Новопскова имеет в виду, что пропала мобильная связь украинских операторов. А в статье говорится о том, что на этих территориях начала работать сеть луганского мобильного оператора «Лугаком».
Но чтобы ей воспользоваться, жителям северной части Луганщины необходимо приобрести стартовый пакет «Лугакома», вставить в свой телефон их симку и настроить сеть.
Ниже мы публикуем адреса точек продаж стартовых пакетов луганского оператора мобильной связи «Лугаком», где жители северных районов Луганщины могут их приобрести.
Продажа стартовых пакетов мобильного оператора в Счастье осуществляется по адресам:
кв. Энергетиков, 1
ул. Каштановая, 7;
пер. Октябрьский, Центральный рынок, модуль 2.
В поселке городского типа Новоайдар по адресу:
ул. Независимости, 4, магазин «Водафон».
В Старобельске по адресам:
ул. Большая Садовая, 7;
базарная площадь, магазины «Мобилочка», «Водафон»;
ул. Слобожанская, магазины «Киевстар», «Атлант»;
В пгт Беловодск по адресу:
ул. Центральная, 97а.
В пгт Станица Луганская по адресам:
ул. Ленина, 37;
ул. Центральная, 38.
Как сообщили в «Лугакоме», продажа стартового пакета мобильной связи осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным заключением договора.
«Обращаем внимание потребителей, что продажа стартовых пакетов проводится по фиксированной цене: тариф «Оптимальный» — 350 руб./140 грн; тариф «Оптимальный +" - 450 руб./180 грн; тариф «Все включено» — 750 руб./300 грн», — говорится в сообщении мобильного оператора.
В «Лугакоме» предупредили, что, если стартовые пакеты продаются по более высоким ценам, то покупатели имеют дело с мошенниками, о которых нужно заявить в полицию.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 136
«Добрый день! В данной статье вы пишите о том, что появилась мобильная связь у жителей Белокуракино и Новопскова. Я проживаю в Новопскове и никакой мобильной связи у нас здесь нет уже более недели!», — написала на почту журналисты наша читательница.
Видимо, жительница Новопскова имеет в виду, что пропала мобильная связь украинских операторов. А в статье говорится о том, что на этих территориях начала работать сеть луганского мобильного оператора «Лугаком».
Но чтобы ей воспользоваться, жителям северной части Луганщины необходимо приобрести стартовый пакет «Лугакома», вставить в свой телефон их симку и настроить сеть.
Ниже мы публикуем адреса точек продаж стартовых пакетов луганского оператора мобильной связи «Лугаком», где жители северных районов Луганщины могут их приобрести.
Продажа стартовых пакетов мобильного оператора в Счастье осуществляется по адресам:
кв. Энергетиков, 1
ул. Каштановая, 7;
пер. Октябрьский, Центральный рынок, модуль 2.
В поселке городского типа Новоайдар по адресу:
ул. Независимости, 4, магазин «Водафон».
В Старобельске по адресам:
ул. Большая Садовая, 7;
базарная площадь, магазины «Мобилочка», «Водафон»;
ул. Слобожанская, магазины «Киевстар», «Атлант»;
В пгт Беловодск по адресу:
ул. Центральная, 97а.
В пгт Станица Луганская по адресам:
ул. Ленина, 37;
ул. Центральная, 38.
Как сообщили в «Лугакоме», продажа стартового пакета мобильной связи осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным заключением договора.
«Обращаем внимание потребителей, что продажа стартовых пакетов проводится по фиксированной цене: тариф «Оптимальный» — 350 руб./140 грн; тариф «Оптимальный +" - 450 руб./180 грн; тариф «Все включено» — 750 руб./300 грн», — говорится в сообщении мобильного оператора.
В «Лугакоме» предупредили, что, если стартовые пакеты продаются по более высоким ценам, то покупатели имеют дело с мошенниками, о которых нужно заявить в полицию.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 136
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