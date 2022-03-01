Что нужно сделать, чтобы подключиться к мобильной связи на Луганщине.



«Добрый день! В данной статье вы пишите о том, что появилась мобильная связь у жителей Белокуракино и Новопскова. Я проживаю в Новопскове и никакой мобильной связи у нас здесь нет уже более недели!», — написала на почту журналисты наша читательница.

Видимо, жительница Новопскова имеет в виду, что пропала мобильная связь украинских операторов. А в статье говорится о том, что на этих территориях начала работать сеть луганского мобильного оператора «Лугаком».

Но чтобы ей воспользоваться, жителям северной части Луганщины необходимо приобрести стартовый пакет «Лугакома», вставить в свой телефон их симку и настроить сеть.



Ниже мы публикуем адреса точек продаж стартовых пакетов луганского оператора мобильной связи «Лугаком», где жители северных районов Луганщины могут их приобрести.

Продажа стартовых пакетов мобильного оператора в Счастье осуществляется по адресам:

кв. Энергетиков, 1

ул. Каштановая, 7;

пер. Октябрьский, Центральный рынок, модуль 2.

В поселке городского типа Новоайдар по адресу:

ул. Независимости, 4, магазин «Водафон».

В Старобельске по адресам:

ул. Большая Садовая, 7;

базарная площадь, магазины «Мобилочка», «Водафон»;

ул. Слобожанская, магазины «Киевстар», «Атлант»;

В пгт Беловодск по адресу:

ул. Центральная, 97а.

В пгт Станица Луганская по адресам:

ул. Ленина, 37;

ул. Центральная, 38.



Как сообщили в «Лугакоме», продажа стартового пакета мобильной связи осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным заключением договора.



«Обращаем внимание потребителей, что продажа стартовых пакетов проводится по фиксированной цене: тариф «Оптимальный» — 350 руб./140 грн; тариф «Оптимальный +" - 450 руб./180 грн; тариф «Все включено» — 750 руб./300 грн», — говорится в сообщении мобильного оператора.



В «Лугакоме» предупредили, что, если стартовые пакеты продаются по более высоким ценам, то покупатели имеют дело с мошенниками, о которых нужно заявить в полицию.

Новости Региона - Сегодня, 20:00 136 Жители северных районов Луганщины продолжают жаловаться на отсутствие мобильной связи в регионе.«Добрый день! В данной статье вы пишите о том, что появилась мобильная связь у жителей Белокуракино и Новопскова. Я проживаю в Новопскове и никакой мобильной связи у нас здесь нет уже более недели!», — написала на почту журналисты наша читательница.Видимо, жительница Новопскова имеет в виду, что пропала мобильная связь украинских операторов. А в статье говорится о том, что на этих территориях начала работать сеть луганского мобильного оператора «Лугаком».Но чтобы ей воспользоваться, жителям северной части Луганщины необходимо приобрести стартовый пакет «Лугакома», вставить в свой телефон их симку и настроить сеть.Ниже мы публикуем адреса точек продаж стартовых пакетов луганского оператора мобильной связи «Лугаком», где жители северных районов Луганщины могут их приобрести.Продажа стартовых пакетов мобильного оператораосуществляется по адресам:кв. Энергетиков, 1ул. Каштановая, 7;пер. Октябрьский, Центральный рынок, модуль 2.В поселке городского типапо адресу:ул. Независимости, 4, магазин «Водафон».по адресам:ул. Большая Садовая, 7;базарная площадь, магазины «Мобилочка», «Водафон»;ул. Слобожанская, магазины «Киевстар», «Атлант»;В пгтпо адресу:ул. Центральная, 97а.В пгтпо адресам:ул. Ленина, 37;ул. Центральная, 38.Как сообщили в «Лугакоме», продажа стартового пакета мобильной связи осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным заключением договора.В «Лугакоме» предупредили, что, если стартовые пакеты продаются по более высоким ценам, то покупатели имеют дело с мошенниками, о которых нужно заявить в полицию.Новости Региона - Сегодня, 20:00 136

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