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Украинцам не нужен доллар. Курс «зеленого» на черном рынке стоит на месте

robot Вчера, 21:4552Новости
Украинцам не нужен доллар. Курс «зеленого» на черном рынке стоит на месте
Курс доллара на черном рынке пока не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от зафиксированного НБУ — 29,25 грн за доллар.
Почему нет валютной паники на рынке, несмотря на войну, рассказал в интервью Forbes замглавы НБУ Сергей Николайчук.
По его словам, это обусловлено следующими причинами:
у банковской системы есть значительный запас финансовой крепости. Николайчук считает, что это последствия серьезных реформ после 2014 года в монетарной сфере и в секторе банковского регулирования;
у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Остающиеся в стране также могут удовлетворить свои потребности с помощью официальной банковской системы;
в НБУ сейчас гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу, чем в 2014 году.
Стоит ли покупать доллар на черном рынке?
Украинцам не нужен доллар. Курс «зеленого» на черном рынке стоит на месте
В связи с войной продажа наличной валюты в Украине запрещена, за исключением тех областей, которые находятся под угрозой оккупации.
Однако это не останавливает желающих купить доллары и попытаться нажиться на их перепродаже. Однако, эксперты не рекомендуют рисковать, поскольку курс все равно будет завышенным, а также высока вероятность, что вас обманут.
Школа выживания - Сегодня, 20:30 107

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