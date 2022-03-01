Рублем по газу для Европы: российская валюта укрепляется, нефть и газ дорожают

«В условиях нынешних санкций европейским компаниям может быть сложно и в таком объеме купить рубли у кого-то в России. По идее, они должны делать это у Центробанка, который сами и загнали под санкции. Поэтому основная идея может состоять в том, чтобы европейцы сами вывели Центробанк из-под санкций, чтобы у них была возможность покупать в достаточном объеме рубли», — сказал эксперт. Он отмечал, что в текущих контрактах валютами платежей являются доллары и евро и не совсем понятно, как «Газпром» сможет изменить контракты.

Заявление Владимира Путина о том, что недружественные России страны будут платить за газ в рублях, сразу сказалось на рынках. Рубль укрепился, а стоимость газа и нефти резко пошла вверх. Запад активно обсуждает снижение импорта российских энергоносителей и даже эмбарго, но в ближайшие годы не сможет отказаться от поставок из России.По данным Московской биржи, после заявления российского президента о переводе недружественных стран на расчеты за газ в рублях российская валюта укрепилась на 4%. К 17.00 по московскому времени рубль торговался к доллару по курсу 99 к 1.Тем временем более серьезные изменения произошли на лондонской бирже ICE. Поставки газа с крупнейшего европейского хаба TTF в апреле подорожали сразу на 20% — до около $ 1 350 за тысячу кубометров.Примерно на 5% подорожала и нефть североморского сорта Brent — до $ 120 за баррель.Как сообщалось, президент России поручил правительству дать указание «Газпрому» перевести компании недружественных стран на расчеты за газ в российских рублях. Все остальные условия контрактов — формулы цены и объемы поставок — остаются прежними, сказал Владимир Путин. Он добавил, что клиенты «Газпрома» смогут покупать рубли на внутреннем рынке России по механизму, который в течение недели должны разработать правительство и Центробанк.Президент России принял решение накануне саммита НАТО в Европе, который посетит президент США Джо Байден. По данным американских СМИ, он может предложить странам ЕС ввести эмбарго на энергоресурсы из России, но те выступают против, кроме таких стран, как Польша. По оценкам Международного энергетического агентства, из российских поставок в 150 млрд кубометров в год Евросоюз сможет максимально заместить в этом году не более трети.Решение Владимира Путина может быть связано и с тем, что Запад продолжает вводить новые санкции против России, не останавливает поставки вооружений на Украину и, по сути, пытается затянуть спецоперацию России на Украине.Как ранее сообщалось , ежесуточно Евросоюз получает из России газа примерно на $ 350 млн и перевод сделок на рубли укрепит российскую валюту. Кроме того, он может вынудить Евросоюз нормализовать финансовые взаимоотношения с Россией, замечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.источник